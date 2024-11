Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo di nuovo in Italia: è la nuova headliner degli I-Days Milano 2025

Gli I-si preannunciano più che interessanti; dopo Dua Lipa e Justin Timberlake, anche il terzoè stato svelato. Si tratta di, che si esibirà il 15 luglioall’Ippodromo Snai La Maura di. La cantautrice statunitense farà tappa al festival musicale per l’unica datana del suo GUTS World Tour. La tournée dei record è stata documentata da Netflix nello speciale: GUTS World Tour, disponibile dallo scorso ottobre.Dopo aver scalato le classifiche grazie all’opera prima SOUR, trainata dal singolo Drivers License, la popstar californiana ha confermato il suo talento con il secondo album in studio, GUTS, anticipato dalla hit Vampire.è la prima artista donna, dopo quasi un decennio, a debuttare con i suoi primi due dischi in cima alla Billboard 200.