Quifinanza.it - Dopo i dazi la Cina blocca il suv elettrico Stellantis-Leapmotor prodotto in Polonia

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Prosegue la guerra deifrae Unione europea: Pechino hato la produzione del suvB10 nato dalla collaborazione frae il partner cinese. Il nuovo modello avrebbe dovuto esserenello stabilimento di Tychy, nel sud della.Il governo guidato da Xi Jinping ha proibito le joint venture fra aziende cinesi e realtà europee che operino in uno degli Stati che hanno votato favorevolmente all’imposizione deiall’import di auto dalla.Stravolti i piani diLa mossa ha stravolto i piani di, che ora sarà costretta a spostare la produzione in uno di quegli Stati che hanno votato contro l’introduzione dei, come ha rivelato l’agenzia Reuters citando due fonti.Non si tratta di un problema da poco, dal momento che laviene tradizionalmente scelta per il basso costo della manodopera.