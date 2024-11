Lanazione.it - Distretto Valdichiana Aretina, un percorso contro il disagio psicosociale

Arezzo, 1 novembre 2024 – Riconoscere le emozioni con cui si viene a contatto, e che possono creare difficoltà, imparando a gestirle. È questo l’obiettivo del progetto “Mind in the Gap – Adolescenza e resilienza” promosso dal Servizio della Salute Mentale Adulti dellain collaborazione conSocietà Cooperativa Sociale di tipo A & B. Un progetto che, in termini di efficacia clinica, ha avuto un rispositivo riscuotendo l’apprezzamento di ragazzi e genitori, e che adesso sta proseguendo con un secondo modulo allo scopo di ottimizzare i primi risultati e incentivarli. Un progetto grazie al quale i giovani possono trovare una dimensione diversa di espressione attraverso attività pratiche e ludiche condividendo, con i coetanei, punti di vista, esperienze, modalità per gestire le emozioni e offrendo anche un momento di confronto tra i genitori.