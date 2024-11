Romadailynews.it - Cina: Jiuquan, lancio dei satelliti a bordo di Lijian-1 Y5

, 11 nov – (Xinhua) – Un razzo vettore commerciale-1 Y5, con 15, decolla da una zona pilota per l’innovazione aerospaziale commerciale nel nord-ovest della, oggi 11 novembre 2024. Il razzo e’ decollato alle 12:03 (ora di Pechino) di oggi e ha inviato nelle orbite previste i 15, tra cui le serie Jilin-1 Gaofen, Yunyao-1, Xiguang-1 e un satellite per il telerilevamento lanciato per l’Oman. (Xin) Agenzia Xinhua