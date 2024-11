Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, amore a Sankt Moritz

Leggi l'articolo completo su Anticipazionitv.it

Gabriele Parpiglia ha svelato un’esclusiva che ha subito catturato l’attenzione: una nuova relazione amorosa di. La celebre influencer è stata fotografata a, sorridente e in compagnia di. La foto, accompagnata dalle parole del giornalista, sottolinea un momento di fuga dalla quotidianità per i due, in un periodo cruciale. Parpiglia ha anticipato che questa settimana sarà importante sia per, che aspetta una decisione dalla Procura, sia per, impegnato con l’evento del calendario Pirelli a Londra. Scopri di più sulle implicazioni di questa relazione e su cosa potrebbe succedere se la Procura dovesse rinviare a giudizio.: la foto aL’esclusiva lanciata da Gabriele Parpiglia ha acceso i riflettori su una nuova possibile coppia: