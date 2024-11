Atp Finals Torino 2024 Ruud | Ho dato il massimo che potevo forse ho tenuto il mio miglior tennis per questo torneo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Dopo la vittoria all’esordio alle Atpdi, Casperha parlato a caldo direttamente dall’Inalpi Arena: “Volevo fare un buon match, dare il meglio che. Ho provato a fare ildal primo all’ultimo punto. Sono riuscito per la prima volta a battere un giocatore straordinario come Alcaraz. Nelle ultime settimane non ho giocato molto bene,hoilper qui, per andare fino alla fine del“.ha poi parlato di Alcaraz e delle sue condizioni: “So che sta avendo problemi con un po’ di raffreddore, l’ho visto starnutire ed era spesso col fazzoletto per il naso.è un segnale che magari non è al 100% fisicamente, ed è una cosa triste, ma è parte del gioco. Io ho provato a fargli giocare scambi lunghi e fare del mio meglio, anche se non è facile perché è stressante quando sai che un avversario non è al 100%.