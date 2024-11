Ilnapolista.it - Anche i bookmakers iniziano a crederci: Napoli vincitore dello scudetto dato a 4

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

L’effetto Conte non si esaurisce. Anzi, adesso è suffragatodai risultati. In termini di scontri diretti, ilha perso fin qui solo quello con l’Atalanta. Per il resto due pareggi contro Juve e Inter (entrambi fuori casa) e la vittoria contro il Milan a San Siro.per iqualcosa vorrà dire. Così crollano ancora le quote.Ile lo: per isi può fareSecondo i dati forniti da Tuttomercatoweb, l’Inter resta la favorita dei principali siti di scommesse. Sorprende però che le quote del, se confrontate con quelle di inizio campionato, crollino ulteriormente.“La cura Antonio Conte sembra dare i suoi frutti. Infatti le quote vincente Serie A deloscillano tra il 4.00 di LeoVegas al 3.50 di Admiralbet, Betsson, e Netbet. 2.