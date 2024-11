Gaeta.it - Al teatro lirico di Milano tornano le storie di Vanity Fair con la settima edizione di Vanity Fair Stories

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento di grande richiamo si prepara per il finena del 23 e 24 novembre alGiorgio Gaber dis, manifestazione aperta a tutti e sostenuta dal Comune di, festeggia la sua, incentrata sul tema “Explore the unexpected“. Questo appuntamento si colloca nel contesto dellaMusic Week 2024, con un forte focus sulla musica, che sarà protagonista dell’intero evento.Il ritorno disLadis si annuncia come un’esperienza straordinaria, come ha sottolineato Simone Marchetti, direttore diItalia. Con richiami ai concerti unplugged degli anni Novanta, questatrasformerà il palcoscenico in uno spazio dove si intrecciano live performance, interviste e collaborazioni artistiche inedite.