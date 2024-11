Spazionapoli.it - Acerbi ferma Lukaku ed “esulta” sui social, il gesto contro Big Rom non lascia dubbi – FOTO

Romelu, grande ex della sfida, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, nel corso del big match di domenica sera tra l’Inter e il suo Napoli, complice anche Tanti i temi al centro dell’opinione pubblica, tra tifosi e addetti ai lavori vari, nel giorno seguente della sfida tra l’Inter e il Napoli, conclusasi con il risultato di 1-1 (reti di McTominay e Calhanoglu, ndr). Oltre alle varie polemiche legate alla gestione arbitrale, con la decisione di Mariani di concedere il penalty – poi fallito da Calhanoglu – su contatto tra Frank Zambo Anguissa e Denzel Dumfries, c’è stata grande attenzione mediatica attorno a Romelu, osservato speciale fin dalla vigilia in quanto ex nerazzurro. Big Rom non si èto nel migliore dei modi dalla piazza interista, compreso lo spogliatoio nerazzurro che non ha gradito il caso scoppiato nell’estate del 2023.