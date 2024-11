Anteprima24.it - Accusato di 16 truffe online: vizi procedurali salvano l’imputato

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNel 2022, un uomo di 48 anni residente a Benevento era finito sotto processo con l’accusa di aver orchestrato una serie di, ben 16 in totale, ai danni di altrettante vittime.Gli episodi contestati si sarebbero verificati tramite annunci di vendita di prodotti su internet, dove le presunte vittime, attirate dalle inserzioni, sarebbero cadute nella trappola. Le indagini avevano portato all’incriminazione dell’uomo con la formulazione di 16 capi d’imputazione distinti. Dopo mesi di udienze e testimonianze, la vicenda ha trovato oggi la sua conclusione in tribunale. Il giudice monocratico, la dott.ssa Palmieri, ha emesso una sentenza di proscioglimento per il 48enne, accogliendo la tesi difensiva presentata dal suo legale, l’avvocato Antonio Leone.