Ilrestodelcarlino.it - "Troppe criticità in centro storico"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Il commercio è un po’ in difficoltà, a causa delle tante politiche sbagliate anche in, non sufficientemente valorizzato. Siamo in un momento di attesa per il periodo natalizio, che speriamo possa portarci importanti risultati, ma ora come ora non possiamo fare previsioni perché è ancora presto – conferma Lina Ghinelli, titolare del Filo, negozio di abbigliamento –. Sicuramente, quello che posso notare, è che non è presente tanta gente che passeggia per il, forse anche per la questione legata alla mancata sicurezza. Modena non è più sicura e il Comune dovrebbe far sì che non ci siano dellequando si passeggia in".