Sinner inizia con una vittoria a senso unico le ATP Finals | de Minaur non può nulla

Jannikvince la partita d’esordio alle ATP2024 di Torino. Il numero 1 del mondo comincia il gruppo intitolato a Ilie Nastase con lasull’australiano Alex de, un tranquillo 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti. Per lui, martedì, arriva la sfida con Taylor Fritz, dato che l’americano si è imposto su una versione non proprio bella del russo Daniil Medvedev. Intanto per il classe 2001 di Sesto Pusteria c’è l’ottavasu altrettanti confronti con il nativo di Sydney.L’inizio non è proprio quello che si attendeva l’Inalpi Arena: dopo un paio di game interlocutori c’è qualche errore di troppo da parte di, che subisce il break a 30 sull’1-1. Il vantaggio di dedura poco, perché arriva il controbreak a 15 con tanto di rovescio incrociato in recupero a segno e cori del palasport torinese annessi.