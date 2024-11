Premier League 2024 25 | tris del Manchester United l’Ipswich vince in casa del Tottenham e trova la prima vittoria stagionale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Grande sorpresa nell’undicesima turno di/25.Town infatti hato labattendo 2-1 a domicilio il: con questo successo i Tractor Boys salgono a quota 8 punti ed escono dalla zona retrocessione. Non decollano invece gli Spurs, che vanno sotto al 31? grazie al gol di Szmodics, poi sul finire dellafrazione arriva il raddoppio di Delap. Nella ripresa Bentancur accorcia le distanze al 69? ma non è abbastanza per riaprire la partita. Conntedel, che all’Old Trafford travolge 3-0 il Leicester: sblocca il match al 18? Bruno Fernandes, mentre il raddoppio arriva grazie ad un autorete dell’ex Bologna Kristiansen. Nel finale Garnacho firma ildefinitivo. Successo molto importante infine anche per il Newcastle, che trionfa 3-1 sul campo del Nottingham Forest terzo in classifica.