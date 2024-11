Calciomercato.it - Inter-Napoli, Calhanoglu pareggia McTominay (ma sbaglia un rigore): Conte ancora primo

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

1-1 a San Siro tra nerazzurri e partenopei, reti neltempo poi nella ripresa l’errore dal dischetto diconsente adi conservare il primatoPartita tiratissima quella che va in scena tra, che si conclude senza vincitori. Un punto a testa per Inzaghi e per, più rimpianti sicuramente per i campioni d’Italia che falliscono l’approdo in vetta.(maun):– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)E’ l’a fare la partita nella prima fase, cingendo d’assedio la metà campo partenopea, ma non riuscendo a trovare varchi per sfondare. E il vantaggio lo trova, abbastanza a sorpresa, il, con uno schema su calcio d’angolo che viene finalizzato con il tocco sotto misura, in area piccola, di