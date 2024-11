Ilfattoquotidiano.it - Corteo non autorizzato ad Amsterdam dopo gli scontri con i tifosi israeliani: almeno 100 arresti tra manifestanti pro Palestina

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

la violenza avvenuta giovedì al termine della partita di calcio di Europa League tra Ajax e Maccabi,prosono scesi in piazza adcon unnon.La polizia olandese, in tenuta antisommossa, ha arrestato un centinaio diche si sono incontrati a piazza Dam per denunciare i comportamenti deiisrealiani del Maccabi Tel Aviv in occasione della partita con l’Ajax di giovedì scorso. Secondo i, infatti, sono stati idel Maccabi a provocare gli, intonando slogan anti-arabi e deturpando bandiere palestinesi nei giorni e nelle ore precedenti alla partita.Gli agenti hanno circondato icon un cordone, confiscando bandiere e tamburi. Quindi hanno arrestato circa 100 persone: i fermati sono stati fatti salire su dei furgoni e allontanati dalla piazza.