Captain America: Brave New World, Red Hulk si scatena nel nuovo spettacolare trailer!

L’attesa è finita per i fan del Marvel Cinematic Universe!Newpromette di essere un’esperienza cinematografica straordinaria, portando sul grande schermo una delle figure più iconiche dell’universo Marvel. Il film, diretto da Julius Onah, vede il ritorno di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, il, pronto a difendere la Terra da nuove minacce.Ecco ildiNewDopo gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson si trova a navigare in un mondo cambiato, dove vecchi alleati e nuovi nemici mettono alla prova le sue abilità e la sua determinazione. Ilci offre un assaggio di spettacolari scene d’azione, effetti speciali mozzafiato e una trama ricca di colpi di scena.