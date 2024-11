Anteprima24.it - Violenze al carcere di Santa Maria Capua Vetere, nuova sentenza scagiona gli agenti

Tempo di lettura: 2 minutiLadella Corte di Cassazione che, respingendo il ricorso della Procura, ha confermato la riammissione in servizio di 23della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di, sospesi a seguito dei fatti dell’aprile del 2020, è una buona notizia per la piena legittimazione del Corpo di Polizia Penitenziaria che continua a subire da anni troppi attacchi palesi ed occulti. – Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP., sottolineando che a più di tre anni si ripetono sentenze e ricorsi con l’effetto che a pagare preventivamente sono glipenitenziari, nonostante il Riesame del tribunale di Torino ha riqualificato i fatti contestati facendo decadere il reato di tortura.Per noi – continua – è sempre più urgente la modifica radicale del reato di tortura (non l’abolizione), poiché così come previsto, di fatto impedisce di compiere qualsiasi tipo di attività di contrasto alleche quotidianamente interessano tutti gli istituti del Paese.