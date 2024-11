Secoloditalia.it - Transizione “pacifica”, Biden e Trump si incontreranno mercoledì nello Studio Ovale

Il presidente Joee il presidente eletto Donald“si vedrannoalle 11” ora di Washington (le 17 in Italia). Lo ha reso noto il portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Due giorni fa, nel suo discorso alla nazione dopo la vittoria del tycoon contro Kamala Harris,aveva anticipato di aver invitatoalla Casa Bianca nel corso di un colloquio telefonico. In quella occasione aveva assicurato l’impegno per “unae ordinata”. Il lungo iter successivo al voto per la designazione del 47esimo presidente degli Stati Uniti si concluderà soltanto a gennaio con il giuramento e l’insediamento.si vedrannoalla Casa BiancaSondaggi interni della campagna di Joeindicavano che Donaldavrebbe potuto vincere “400 voti elettorali”.