The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa | tutto quello che c’è da sapere sul film

The– Ladel: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 9 novembre 2024, alle ore 20,45 su Rai 3 va in onda The– Ladel, conosciuto anche col titolo Chuck, è undel 2016 diretto da Philippe Falardeau. La pellicola narra la veradi Chuck Wepner, pugile divenuto celebre per aver combattuto per il titolo dei pesi massimi contro Muhammad Ali, incontro che ispirò Sylvester Stallone per il. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaChuck Wepner, noto come “il sanguinante di Bayonne”, è un pugile dei pesi massimi noto per il suo comportamento sconsiderato che vive con la sua seconda moglie Phyllis e la figlia Kimberly nel New Jersey. Nel 1974 sta scalando le classifiche di boxe, sperando in un eventuale combattimento con il campione George Foreman.