Inter-news.it - Southgate: «Bisseck, giocate fondamentali contro l’Arsenal!»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Gareth, ex commissario tecnico dell’Inghilterra, ha analizzato il successo dell’Interin Champions League: con un particolare riferimento all’ottimo Yann.IL GIUDIZIO – Garethha espresso ai canali ufficiali della UEFA il suo giudizio in merito all’andamento di Inter-Arsenal, esponendosi innanzitutto sulla partita di Yann. Il difensore tedesco ha spadroneggiato nella sua area, neutralizzando alcune delle occasioni più pericolose dei Gunners: «Per quanto riguarda le sue, posso dire che le uscite disu Trossard sono state».si esprime su un altro punto di riferimento, oltre aRECUPERO FONDAMENTALE –si è successivamente pronunciato sul leader del centrocampo nerazzurro, Hakan Calhanoglu, sottolineandone il lavoro essenziale sul rettangolo di gioco: «Il turco si è sempre contraddistinto per la ricerca del pallone e per la volontà di far avanzare il gioco con passaggi incisivi.