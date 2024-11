Gaeta.it - Situazione critica negli ospedali della Asl Lanciano Vasto Chieti: mancanza di farmaci e personale

La condizione degliAslha raggiunto un punto critico, con carenze diche compromettono seriamente le attività quotidiane delle strutture sanitarie. Questa emergenza è stata messa in luce dai sindacati, che oggi hanno tenuto una conferenza stampa di fronte all'ospedale "Renzetti" di, coinvolgendo diverse sigle sindacali. Un piano di razionalizzazione dei servizi, a detta dei rappresentanti sindacali, ha introdotto unainsostenibile per infermieri e operatori sanitari, con riflessi negativi sulla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.Le denunce dei sindacatiDurante la conferenza stampa, i vertici delle organizzazioni sindacali – tra cui Nursing Up, Usb, Cgil, Coina, Fsai – Usae, e NurSind – hanno tracciato un quadro allarmanteattuale.