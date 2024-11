Quotidiano.net - Secondo il dizionario Collins “brat” è la parola dell’anno

Londra, 8 novembre 2024 –il, “” è ladel 2024. Proprio così. Nonostante lasummer sia finita da un po' e l’album verde acido di Charlie XCX stia ormai lasciando spazio ad altri trend, “i lessicografi delsembrano essere ancora fermamente nel loro periodo '’”, scrive “The Guardian”. Sebbene ildefinisse già la” – in italiano “monella/o” – come “qualcuno, specialmente un bambino”, che “si comporta male o ti infastidisce”, è stata scelta comeper la nuova definizione che le è stata attribuita dalla popstar britannica: “caratterizzata da un atteggiamento sicuro, indipendente e edonistico”. “‘’ è diventata una delle parole più discusse del 2024 – è l’opinione del– Ha risuonato con le persone a livello globale e ‘l’estate da’ si è affermata come un’estetica e uno stile di vita”.