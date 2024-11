Gaeta.it - Scoperta discarica abusiva vicino al Municipio di Francavilla Marittima: sono coinvolti anche esponenti comunali

La situazione di degrado e illegalità ambientale nel Comune diha assunto toni critici dopo il sequestro di un'area adiacente al, trasformata in. Le indagini condotte dai carabinieri forestali del Nucleo 'Parco' hanno portato alla denuncia di vari individui, tra cui il sindaco stesso. Questo episodio evidenzia problematiche di gestione e controllo ambientale che coinvolgonola politica locale.di rifiuti nell'area protettaI militari, durante una operazione di verifica, siimbattuti in un'area trasformata in, con un inquinamento stimato in circa 800 metri cubi di rifiuti. Tra questi si trovano cumuli di terra, calcinacci, detriti metallici e mattonelle, tutti provenienti da lavori di messa in sicurezza del territorio urbani avviati dal Comune.