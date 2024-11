Gaeta.it - Scontro in campo: l’allenatore della Triestina aggredisce il giocatore dopo l’espulsione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un momento di forte tensione ha caratterizzato la partita di ieri allo stadio Nereo Rocco di Trieste, dove Pepe Clotet, allenatore, ha avuto un acceso confronto con ilRaimonds Krollis, recentemente espulso. L’incidente è avvenuto in seguito a un fallo su un avversarioGiana Erminio, che ha suscitato una reazione veemente da parte del tecnico. L’episodio è stato ampiamente condiviso sui social, diventando rapidamente virale, mentre il risultato finale ha visto lacedere per 1-0.Il fallo che ha scatenato la reazioneRaimonds Krollis, nazionale lettone, è stato protagonista di un’azione fra le più discussepartita, culminata in un fallo che ha convinto l’arbitro a espellerlo. Il gesto, descritto dallo stesso Clotet come inaccettabile, ha avuto ripercussioni non solo sul risultato, ma anche sull’atteggiamento del