Gaeta.it - Rischi e contraddizioni nel progetto del IV lotto della Teramo Mare: un’analisi approfondita

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildel IV, stando alle ultime informazioni, si troverebbe in una situazione critica a causa del suo posizionamento in una zona già classificata ao di esondazione del fiume Tordino. Una questione che ha sollevato preoccupazioni e interrogativi non solo da parte di gruppi ambientalisti, ma anche a livello istituzionale. Il comitato Terra Lieta Val Tordino ha denunciato come l’ANAS, pur riconoscendo il pericolo, non stia adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza del.Analisi delo idraulico e risposte di AnasIl comitato ha sottolineato che le zone indicate come ao sono state analizzate sulla base di mappature storiche che considerano eventi di piena avvenuti in un arco di 200 anni. Tuttavia, con l’intensificarsicrisi climatica, gli ambientalisti avvertono che tali mappature non sono più sufficienti.