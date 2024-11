Liberoquotidiano.it - "Polizia aggredita, la politica prenda le distanze": Antifascisti a Bologna, Piantedosi bacchetta la sinistra

"Oggi pomeriggio aancora una volta le forze di, schierate a difesa della sicurezza pubblica e della libertà di manifestare, sono state oggetto di vergognose aggressioni e violenze da parte di gruppi di facinorosi": a dirlo il ministro dell'Interno Matteoin riferimento agli scontri tra i manifestanti del corteo antifascista che ha sfilato oggi, sabato 9 novembre, e gli agenti schierati lì in tenuta antisommossa proprio per garantire la sicurezza in un contesto a rischio. "A loro - ha proseguito il titolare del Viminale relativamente ai poliziotti - va la mia più convinta solidarietà e la profonda riconoscenza per l'equilibrio ancora una volta dimostrato e le difficoltà sempre maggiori con cui sono costrette a confrontarsi con manifestanti ed agitatori di varia estrazione".