Ilgiorno.it - Milano, la piazza pro Palestina inneggia ai pestaggi di Amsterdam: “Dobbiamo farlo anche qui in Italia”

, 9 novembre 2024 – Lapro-Pal milaneseaidiai danni di alcuni tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv. Un momento del Corteo pro. Gli attivisti si sono radunati inle Cadorna per dirigersi successivamente verso Porta Genova.9 novembre 2024. ANSA/Federica Zaniboni Aggressioni che da ieri, venerdì 8 novembre, sono al centro del dibattito politico internazionale, fra la maggioranza che ha condannato senza appello aggressioni definite come “attacchi antisemiti” e chi ha sottolineato come i supporter della squadra gialloblù avessero percorso le strade della capitale olandese intonando cori anti-Gaza e favorevoli ai bombardamenti dello stato ebraico. Il sostegno Manifesto supporto, invece, è stato espresso dagli antagonisti che si sono ritrovati oggi pomeriggio, sabato 8 novembre, per un corteo partito dale Cadorna e diretto verso Porta Genova.