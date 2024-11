Golf Abu Dhabi HSBC Championship 2024 | Laporta risale fino alla 7^posizione

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Al termine del terzo giro dell’Abu, Francescosettima posizione con un totale di 202 (-14). Un’ottima giornata per ilista azzurro nel primo evento dei play-off del DP World Tour, in grado di chiudere il giro in 69 (-3),ndo ben tre posizioni in classifica e portandosi a quattro colpi dvetta che è del britannico Paul Waring con 198 (-18) davanti al danese Niklas Norgaard. Sul percorso dello Yas Links sono invece più nelle retrovie Guido Migliozzi con 208 (-8) e Matteo Manassero con 212 (-4), che occupano invece rispettivamente la 41/a e la 63/a posizione. Domani un’altra giornata fondamentale per, che punta a entrare nall top-50 di giocatori che a Dubai dal 14 al 17 novembre daranno via al DP World Tour, AbuSportFace.