Lettera43.it - Elezioni Usa, Pelosi attacca Biden: «Doveva ritirarsi prima, ha pesato l’uscita tardiva»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Nancy, tra le più influenti esponenti del Partito democratico statunitense, ha puntato il dito contro Joedopo leche hanno visto prevalere nettamente Donald Trump su Kamala Harris, subentrata come candidata dopo il passo indietro del presidente uscente. L’ex speaker della Camera, rieletta a 84 anni per il suo 20esimo mandato al Congresso, è intervenuta nel podcast del New York Times The Interview, condotto da Lulu Garcia-Navarro, affermando che «se il presidente avesse lasciato, forse ci sarebbero stati altri candidati in corsa», in grado di battere Trump.Nancya un comizio di Joe(Getty Images).: «Appoggiando Harris,ha reso impossibile lo svolgimento dirie aperte»«La previsione era che, se il Presidente si fosse fatto da parte, ci sarebbero state dellerie aperte», ha detto