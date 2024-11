Sport.quotidiano.net - Cagliari-Milan, Leao torna dal 1' anche in campionato. Sorpresa Camarda

, 9 novembre 2024 – Il netto e convincente successo ottenuto al Bernabeu contro il Real Madrid ha portato una robusta iniezione di morale e fiducia in casa delche adesso è però chiamato a vincere, convincere e trovare continuitàinper provare a riaffacciarsi sui piani più alti della classifica e recuperare terreno prezioso a Inter, Atalanta, Juventus e Napoli. Per questo, i rossoneri, oggi alle ore 18 (match in diretta su DAZN), sono chiamati a cercare di far bottino pieno in casa di un– quartultimo ma a pari punti con il Lecce terzultimo – che a sua volta punta are a una vittoria che manca dal 20 ottobre scorso: “La posizione in classifica delnon rispecchia il suo vero valore – ha spiegato il tecnico degli isolani Davide Nicola –. Ha dei giocatori di grandissima qualità e contro il Real ha giocato una partita immensa.