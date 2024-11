Trento-Feralpisalò oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Briamasco valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. La formazione giallonera, dopo due pareggi consecutivi, è tornata al successo nello scorso turno contro l’Alcione Milano e ora spera di dare seguito ai risultati per continuare la propria scalata in classifica., come seguire il matchLa compagine ospite, dal suo canto, ha tre punti in più rispetto ai suoi avversari odierni e punta ad aumentare questo gap portando a casa la vittoria su un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 8 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.