Lettera43.it - Simona Agnes bussa al leghista Morelli ed Erri De Luca va da Magistratura democratica: le pillole del giorno

Alla Rai non si muove foglia. Se venerdì Francesco Giorgino presenta a Viale Mazzini la nuova edizione della sua trasmissione, cercando di tornare amico dei suoi vecchi alleati, ovvero quelli di Forza Italia, per la presidenza tutto è ancora bloccato. Si fa notareche, per cercare di agguantare la poltrona che le è stata promessa da Gianni Letta, va a trovare ilAlessandro, delegato da Matteo Salvini a risolvere le infinite grane del servizio pubblico radiotelevisivo. Che poifa di tutto per non essere notata quando deve vedere, ma immancabilmente non ci riesce.e Gianni Letta (Imagoeconomica).Letizia Moratti sbarca a RomaDopo tutte le ricerche fatte sul suo conto dagli spioni che hanno la loro base a Milano, Letizia Moratti fugge dal capoluogo lombardo: la prossima settimana sbarcherà a Roma, la città dove ha vissuto i suoi anni più belli, alla Rai e al ministero dell’Istruzione.