Gaeta.it - Nuove speranze nella lotta contro il cancro al seno metastatico grazie alla ricerca italiana

Facebook WhatsAppTwitter Lailal, in particolaresua forma metastatica, sta vivendo una fase di innovazione e speranza. Recenti studi condotti da un team di scienziati italiani hanno portatocreazione di un nanofarmaco promettente, capace di bloccare le metastasi in modelli animali. Queste scoperte, pubblicate sul ‘Journal of Experimental & Clinical Cancer Research‘, offronoprospettive di trattamento e miglioramento delle condizioni di vita per le pazienti.Dettagli sullo studio e sul nanofarmacoLaè stata realizzata dal Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, sotto la direzione di Ann Zeuner. Questa iniziativa ha visto la collaborazione delle università di Siena e Bologna e dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano.