Daniele Virgili | il vigile urbano investito e amputato e il carabiniere che era ubriaco e rideva

, 26 anni a dicembre, è l’agente neoassunto dei vigili urbani di Roma coinvolto in un incidente stradale e che ha avuto la gamba amputata. A investirlo la Toyota Yaris deldei Ros non in servizio e risultato positivo all’alcoltest Francesco Cabras. I sanitari dell’Unità operativa shock e trauma hanno dovuto amputare una gamba riuscendo, tuttavia, a ricostruire e a salvare il secondo arto. Le sue condizioni restano gravi ed è in prognosi riservata. La sua collega Laura Lombardo ha subito la rottura del malleolo. Sandra Cerusico è stata dimessa dall’ospedale Pertini. «Andava a velocità molto sostenuta», dicono i testimoni su Cabras. Il padre Maurizioha detto che quando è arrivato sul luogo dell’incidente «c’era anche l’uomo che lo ha. Eradavanti a noi.