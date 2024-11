Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro, la palestra tiene banco. Nuovo botta e risposta sui meriti

Anche dopo la riapertura, a ben sette anni dalla dichiarazione di inagibilità, lacomunale scolastica diTerme e Terra del Sole rimane al centro delle polemiche. Ecco infatti il roventetra maggioranza e opposizione all’indomani della consegna delle chiavi dell’impianto al preside Antonio Citro. Il gruppo di minoranza ‘Insieme per crescere’ guidato dall’ex fascia tricolore Marianna Tonellato, la sezione locale del Pd e il già assessore Quinto Biondi per il Psi hanno diramato una nota rivisitando le tappe che hanno portato alla costruzione della struttura rivendicandone i– il cantiere aprì sotto la giunta Tonellato –, rallegrandosi della riapertura e altresì rammaricandosi per la mancanza di una cerimonia di inaugurazione. Poche ore più tardi la replica della lista civica di maggioranza ‘Per Billi sindaco’ che, sulle pagine social ha pubblicato una foto del cantiere e una odierna dell’impianto terminato.