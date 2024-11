Liberoquotidiano.it - AMANO CORPUS ANIMAE

(Adnkronos) - Lucca Comics & Games porta a Milano la prima mostra europea dedicata a Yoshitaka, il Maestro visionario di Anime e VideogameMilano, Fabbrica del Vapore dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 202508 novembre 2024 - Si aprirà il prossimo 13 novembre, a partire dalle ore 19:30,: la più grande mostra europea che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka. Con oltre 135 opere originali per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale, l'esposizione sarà visitabile fino al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Organizzata e prodotta da Lucca Comics & Games, con lacuratela di Fabio Viola - già collaboratore culturale dell'area videogames del festival - l'exhibition sarà la più grande e completa che in Occidente sia mai stata dedicata all'artista nipponico, in una città, Milano, crocevia internazionale di Design, Moda, Arte ed Entertainment, un ponte tra le arti visive e uno spazio che celebra la creatività.