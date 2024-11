Ilfattoquotidiano.it - Pronto soccorso al collasso: metà dei pazienti aspetta più di 8 ore. Il 64% di medici e infermieri ha subito aggressioni

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

In un anno sette italiani su dieci si rivolgono almeno tre volte a un. E per tutti inizia il calvario dell’attesa. Ma è soprattutto nelle aree boarding – quelle dove vengono collocati su barelle iche necessitano del ricovero – che i tempi d’attesa sono fuorilegge in ben un caso su due. Il 49%ben più delle otto ore massime stabilite dalle direttive del ministero della Salute. Spesso senza nemmeno il vitto, senza ricevere l’assistenza adeguata. È qui, in queste aree diventate ormai la cartina di tornasole della profonda crisi nella quale è precipitato il Ssn (drammaticamente a corto di personale e di risorse finanziarie) che il sistema va completamente in tilt, come rileva una indagine nazionale svolta da Simeu, società scientifica dina di emergenza e urgenza, nell’ambito del progetto “Aver cura”.