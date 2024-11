Oasport.it - LIVE Conegliano-Mladost Zagabria, Champions League volley femminile in DIRETTA: esordio casalingo per le Pantere

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la prima giornata della fase a gironi delladi2024-2025. Anche la massima competizione continentale è pronta ad entrare nel vivo e le, campionesse in carica, si presentano come la squadra da battere.L’inizio di stagione diè stato semplicemente perfetto: vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro Milano (3-2) e primo posto in Campionato con 7 vittorie su 7 match disputati ed appena un set perso. Per quanto possibilesi ritrova in questa stagione con la squadra più forte mai avuta, gli arrivi di Gabi e Zhu hanno infatti rafforzato quella che già era una superpotenza del