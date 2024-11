Thesocialpost.it - La misteriosa scomparsa di un ventenne: Lorenzo Panerini si allontana per una nuotata e sparisce

Un mistero in piena regola, con alcuni elementi davvero sconcertanti. Da lunedì 28 ottobre non si hanno più notizie di, 20 anni, residente a Rho in provincia di Milano ma in visita a Fuscaldo, in Calabria, dove stava trascorrendo qualche giorno con la nonna.è uscito di casa dicendo ai familiari che avrebbe fatto una, ma non è mai più tornato. Sulla spiaggia sono stati ritrovati i suoi effetti personali, tra cui le scarpe e una cintura con venti chiodi, un dettaglio che ha profondamente scosso i parenti.Ricostruzione dellaera arrivato a Fuscaldo domenica 20 ottobre, accompagnato dallo zio Giuseppe Suma, dopo che i genitori avevano segnalato la sua fuga da Rho. Il ragazzo aveva trascorso la settimana tra la casa della nonna e lo zio, ma domenica 27 ottobre, un episodio insolito ha messo in allarme i familiari.