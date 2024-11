Inter-Arsenal 1-0 Inzaghi | Un orgoglio 0 gol presi in 4 partite di Champions

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Vittoria fondamentale per l’contro l’questa sera che permette ai nerazzurri di mettere una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Simoneha commentato così la gara ai microfoni di Prime.“Ho ricevuto risposte importanti da chi gioca meno. Quando parliamo di 23 titolari, non è solo un modo di dire. Abbiamo bisogno di tutti: da Roma in poi, abbiamo giocato ogni 72 ore. Oggi abbiamo affrontato unfortissimo, pieno di intensità, e ci godiamo la vittoria nel nostro stadio. È la quarta partita disenza subire gol, un risultato da apprezzare. Da domani, però, iniziamo a pensare alla settima partita in pochi giorni per recuperare al meglio”.Il turnover è una scelta tecnica o necessaria? “Con tre giocatori infortunati in questo ciclo, abbiamo dovuto far scendere in campo alcuni per cinqueconsecutive, quindi era importante farli riposare.