Davidemaggio.it - Don Matteo 14, la nipote del Maresciallo Cecchini torna a Spoleto

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

La grande famiglia di Donbarcolla ma non molla: passano gli anni, si alternano i protagonisti ma i personaggi storici continuano a fare capolino per salutare il pubblico e raccontargli cosa è accaduto nella loro vita da quando sono andati via. Lo hanno fatto il capitano Anceschi (Flavio Insinna) e il capitano Tommasi (Simone Montedoro) e questa sera lo farà una ragazzina molto vicina a quest’ultimo: sua figlia Martina.I telespettatori la ricordano bambina con il volto di Emma Reale. Avevano fatto la sua conoscenza dieci anni fa, all’inizio della nona stagione: off screen la madre della piccola, Patrizia(Pamela Saino) era morta in un incidente e Martina e suo padre vivevano insieme al(Nino Frassica) e al resto della famiglia. Per due stagioni l’hanno vista crescere e poi andare via una volta che Tommasi era stato trasferito a Roma.