Lettera43.it - Biden: «Accettiamo la scelta del popolo, non puoi amare il Paese solo quando vinci»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

All’indomani del discorso di concessione della vittoria da parte di Kamala Harris, oggi è toccato al presidente uscente Joeparlare agli americani della sconfitta democratica subita contro Donald Trump., che aveva già parlato col tycoon invitandolo a un incontro alla Casa Bianca, ha parlato dal Rose Garden della White House, iniziando il suo discorso alle 17.25 italiane, con un po’ di ritardo rispetto al programma: «Per oltre 200 anni l’America ha portato avanti un grande esperimento: ilvota e sceglie il leader in modo pacifico. Ieri mi sono congratulato con il presidente eletto Trump. Lavorerò con il suo team per garantire una transizione ordinata e pacifica», ha dichiarato lodando poi il cammino della vice Harris nella corsa per la Casa Bianca: «Ha dato tutto e ha grande carattere».