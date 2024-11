Universalmovies.it - Alien: Romulus | Dopo le sale il film è in arrivo su Hulu

essere diventato il secondo maggior incasso per la saga, ilsi prepara per lo sbarco sulla piattoforma di.Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, è noto cheapproderà il 21 novembre prossimo sulla piattaforma digitale americana, contestualmente ilpotrebbe poi approdare in Italia anche su Disney+ (non ci sono conferme al momento).La finestra teatrale per ildi Fede Alvarez è durata 98 giorni, una durata importante per unche ha offerto un ottimo rientro economico a casa madre Disney. A tal proposito, va ricordato cheha incassato 105,3 milioni di dollari nel Box Office USA, mentre sono stati 350,8 milioni in quello mondiale. Ilè tra l’altro già approdato nel mercato home video digitale lo scorso 15 ottobre, e si prevede che uscirà in blu-ray e DVD dal 3 dicembre.