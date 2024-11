Sport.quotidiano.net - A Bolzano sarà Davide contro Golia. Ingaggi, ventotto milioni di differenza

di Lorenzo Longhi SASSUOLO Ci sono 12 punti di distanza, oggi, tra il Sassuolo e il Sudtirol che sabato ospiterà i neroverdi a. Dodici punti e 28,7di euro, se lasi va ad analizzare a livello di costi salariali delle squadre, in quella particolare classifica che posiziona i club in un continuum che va da quella che spende complessivamente di più per glia quella che, al contrario, spende di meno. I dati sono noti ormai da alcune settimane, da quando la Lega B ha pubblicato l’ammontare deglidelle varie società e si è avuta la certezza della presenza, in cima, del Sassuolo, con una spesa pari a poco meno di 33,34. Ecco: il Südtirol, in questo senso, è parecchio staccato, e con i suoi 4,74si situa al diciannovesimo posto su venti, con il solo Cittadella a spendere meno.