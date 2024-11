Metropolitanmagazine.it - Trump vince le elezioni Usa, è il 47esimo Presidente

Donaldconquistando, per ora, 277 voti elettorali ed è ildegli Stati Uniti. Lo ha annunciato la Cnn.“Abbiamo fatto la storia”, sul palco di West Palm Beach con la sua famiglia e il vice J.D. Vance, Donaldha dichiarato la vittoria e ha promesso di portare una nuova “età dell’oro” negli Stati Uniti. L’attuale conteggio della Cnn lo vede a 276 voti dei grandi elettori (per tornare alla Casa Bianca ne bastavano 270). È in testa negli Stati chiave ancora da assegnare, tra cui Michigan e Wisconsin. Ha già vinto in Pennsylvania, North Carolina e Georgia. “Abbiamo ancora voti da contare e stati da assegnare. Per noi non è ancora finita. Stasera non sentirete la voce di Kamala Harris. La notte è ancora lunga”, ha annunciato il co-della campagna della candidata dem.