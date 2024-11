Secoloditalia.it - Trump riconquista la Casa Bianca: è il 47esimo presidente Usa. L’annuncio di Fox e il boato

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Donaldè ildegli Stati Uniti, il secondo della storia a ottenere un secondo mandato non consecutivo. Il primo era stato Grover Cleveland, 22mo e 24mo, tra il 1885 e il 1889 e poi tra il 1893 e il 1897. Con la vittoria in Pennsylvania con i suoi 19 grandi elettori, il leader tycoon supera l’agognata soglia dei 270 voti. Poco dopo la chiusura dei seggi in Alaska, che concludono ufficialmente le elezioni negli Stati Uniti, arriva lo storico annuncio di Fox. Alle 7,51 (ora italiana) la proiezione di Fox news è accolta con unal Convention Center di Palm Beach.è ilUsa. Un’impresa senza precedenti Quella diè una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare allasfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali.