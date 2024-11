Ilfattoquotidiano.it - Trump, il discorso della vittoria: “Fermerò le guerre, ho un mandato senza precedenti”. S’incorona 47° presidente e ringrazia Musk

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Donaldinizia il suocome un gentleman,ndo la moglie, “Melania, la first lady, che è numero uno con il suo libro” (un po’ di marketing per la fatica letteraria non guasta). Sul palco Convention Center di Palm Beach in Florida, circondato dai famigliari e dal suo vice J.D. Vance, bacia la consorte da bravo marito, dimenticando le parole offensive pronunciate sovente all’indirizzo del gentil sesso. “Proteggerò le donne, che a loro piaccia o meno”, aveva detto sei giorni fa in un comizio in Wisconsin, tra la minaccia e il paternalismo.manda subito un segnale fuori dai confini, nelle cancellerie europee, in Russia e nel Medio Oriente: “Non inizieròma le”. Poi ha ricordato come durante il suo primonon ci furono conflitti, ma piuttosto “una sconfitta dell’Isis in tempi record”.