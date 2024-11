Serie A 2024 2025 designazioni arbitri dodicesima giornata | Inter-Napoli a Mariani per Juventus-Torino c’è Sozza

Leggi tutto su Sportface.it

Ledelladel campionato di. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha ufficializzato i nominativi di, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR selezionati per quest’ultimo turno in programma prima della sosta. Il big match della domenica sera trasarà arbitrato da, mentreavrà il compito di dirigere il derby tra. GENOA – COMO Giovedì 07/11 h.20.45 RAPUANO CECCONI – ZINGARELLI IV: MASSIMI VAR: PATERNA AVAR: GARIGLIO LECCE – EMPOLI Venerdì 08/11 h.20.45 SACCHI DEI GIUDICI – PERROTTI IV: COSSO VAR: MAGGIONI AVAR: LA PENNA VENEZIA – PARMA Sabato 09/11 h.15.00 CHIFFI LO CICERO – VOTTA IV: CREZZINI VAR: SERRA AVAR: MASSA CAGLIARI – MILAN Sabato 09/11 h.18.00 FABBRI MELI – ALASSIO IV: GALIPO’ VAR: AURELIANO AVAR: DI PAOLOSabato 09/11 h.