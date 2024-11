Thesocialpost.it - Marilena si perde per cercare la cagnolina: investita sulle rotaie

Porcu, 50 anni, originaria di Borore, è la vittima del tragico incidente ferroviario avvenuto nella tarda serata di lunedì 4 novembre. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, lungo il tratto ferroviario che collega Aidomaggiore e Borore, quando la donna, accompagnata dal suo cane, stava attraversando un passaggio a livello. Secondo le prime ricostruzioni,potrebbe essersi smarrita e, a causa dell’oscurità, non avrebbe notato il sopraggiungere del treno, che viaggiava da Golfo Aranci verso Cagliari. Avrebbe parlato per l’ultima volta con i suoi familiari per telefono: “mi sono persa”, ha detto, manifestando il suo sgomento. Non è escluso che abbia sottovalutato la velocità del convoglio, ritenendo di avere abbastanza tempo per attraversare i binari, o che il cane, spaventato, possa aver cercato di attraversare i binari, portando la donna a seguirlo.