Liberoquotidiano.it - "Le violenze le ha subite lui". Mario Giordano spiana gli anti-Trump: tutti di sasso su Rete 4

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

"Fossi in America, io voterei Donald". Si sbilancia,, ospite di Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca, su4. Il conduttore di Fuori dal coro è uno dei (non molto numerosi) opinionisti che ha avuto il coraggio di uscire dal politicamente corretto che si identifica nel sostegno senza se e senza ma a Kamala Harris, anche laddove i fan della candidata democratica ammettono la sua scarsa capacità di leadership e l'inadeguatezza per essere alla guida della prima potenza del mondo (come ha riconosciuto Alan Friedman, l'americano d'Italia noto per la sua irriducibile opposizione a). "Penso - prosegue nel suo ragionamento, riferendosi a- che lui lele abbia piùche fatte e Biden invece ci ha portato sull'orlo della terza guerra mondiale".